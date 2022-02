Retea de canalizare, amenajarea centrului civic, capela funerara, printre proiectele sustinute din bugetul local al comunei Josenii Bargaului

Administratia publica locala din Josenii Bargaului si-a stabilit prioritatile pentru anul acesta, o data cu adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei. Potrivit edilului comunei, Nicolae Vrancean, in acest an se vor finaliza o serie de investitii din fonduri europene si guvernamentale, dar vor fi promovate si noi obiective din bugetul local."Din bugetul local, ne propunem constructia unei capele funerare in localitatea Josenii Bargaului, asta dupa ce am reusit edificarea unei ... citeste toata stirea