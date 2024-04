Retea electrica extinsa la Stramba! Primarul Nicolae Vrancean: Conditii ca la oras pentru locuitorii localitatii!

Un proiect de maxima importanta a fost finalizat in comuna Josenii Bargaului. Este vorba despre extinderea retelei electrice intre localitatile Josenii Bargaului si Stramba, zona Drumului Judetean 172 D. Potrivit primarului Nicolae Vrancean, in cel mai scurt timp locuitorii din zona se vor putea racorda la reteaua electrica."Era nevoie de aceasta investitie. Nu doar ca venim in sprijinul locuitorilor, pentru ... citește toată știrea