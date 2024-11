Robert Sighiartau: Ii solicit presedintelui PSD Radu Moldovan sa reduca tarifele la apa in judetul Bistrit-Nasaud

Deputatul Robert Sighiartau, candidat PNL BN pentru un nou mandat la Camera Deputatilor, ii solicita presedintelui Consiliului Judetean, Emil Radu Moldovan, sa reduca tarifele pentru apa si apa uzata."Intalnindu-ma cu oamenii prin judet si in aceasta campanie electorala si in cea de la locale, am intampinat o mare problema a administratiei judetene PSD Radu Moldovan, problema tarifului la Aquabis, problema apei potabile in judetul Bistrita-Nasaud. Asadar, vreau sa-i solicit presedintelui PSD ... citește toată știrea