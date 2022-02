Romuli, a doua comuna cadastrata integral din Bistrita-Nasaud. Primarul Ioan Monita: Speram ca in aprilie-mai sa inmanam extrasele de carte funciara

Romuli, a doua comuna cadastrata integral din Bistrita-Nasaud. Primarul Ioan Monita: Speram ca in aprilie-mai sa inmanam extrasele de carte funciaraProiectul de cadastru general, aflat in derulare in comuna Romuli, prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara, este pe ultima suta de metri. Potrivit primarului Ioan Monita, in aceasta perioada se lucreaza la solutionarea contestatiilor. "Am avut inregistrate nu mai putin de 870 de contestatii, din care, pana la ora actuala, am reusit ... citeste toata stirea