S-a lansat Romania Atractiva, cea mai complexa platforma multimedia de promovare a turismului cultural! Bistrita-Nasaud, cu zece obiective incluse in program!

De astazi, turistii romani si straini pot descoperi noi destinatii de calatorie in tara noastra cu ajutorul celei mai complexe platforme multimedia de promovare a turismului cultural, Romania Atractiva. Incepand de astazi, 15 mai, programul include 12 rute turistice tematice care strabat intreaga tara, cu 275 de obiective de vizitat care sunt prezentate in platforma multimedia dedicata si care, pana in 2026, vor fi semnalizate si prin infrastructura rutiera specifica.Castele, cetati sau ... citește toată știrea