Sa avem ape curate, de buna calitate, depinde de vointa noastra, a tuturor, dar si a fiecaruia dintre noi!

Sedinta Comitetului de Bazin a avut loc astazi, 22 martie - Ziua Mondiala a Apei, la Grand Hotel Italia. In acest an, evenimentul face parte din seria manifestarilor care celebreaza Ziua Mondiala a Apei.In cadrul sedintei, au fost prezentate: rezultatele procesului de consultare a publicului, desfasurat in perioada 30 iunie - 30 decembrie 2021, cu privire la continutul proiectului Planului de Management actualizat al Spatiului Hidrografic Somes-Tisa 2022-2027; Planul de Management al ... citeste toata stirea