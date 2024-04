SACUL ALBASTRU pentru deseurile reciclabile din hartie / carton se va colecta, in municipiul Bistrita, in 3 aprilie!

SACUL ALBASTRU pentru deseurile reciclabile din hartie / carton se va colecta in municipiul Bistrita si localitatile componente in data de 3 APRILIE 2024!Avand in vedere prima saptamana intreaga din luna aprilie 2024, programul de colectare a deseurilor reciclabile din municipiul Bistrita si localitatile componente, incepe miercuri, 03 APRILIE 2024, prin colectarea sacului albastru.Va rugam sa scoateti din timp sacul albastru pentru deseurile reciclabile din hartie carton in fata portii, ... citește toată știrea