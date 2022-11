Sacul verde pentru deseurile reciclabile din sticla se colecteaza, in municipiul Bistrita, in 16 noiembrie!

Sacul verde pentru deseurile reciclabile din sticla se colecteaza in municipiul Bistrita si localitatile componente in a doua saptamana intreaga din luna, in ziua de miercuri 16 NOIEMBRIE!Programul de colectare a sacului verde va incepe de la ora 8.00 pentru ca cetatenii sa aiba timp sa scoata deseurile reciclabile la poarta casei. Avand in vedere ca programul de colectare a sacului verde incepe mai tarziu, este posibil ca pe anumite trasee masina de colectare sa ajunga dupa-masa sau seara. ... citeste toata stirea