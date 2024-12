Salile de curs si sala de sport de la Scoala Gimnaziala Sintereag, dotate cu aparatura si echipamente moderne, din fonduri europene

Proiectul derulat de Primaria Sintereag si finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta prinde contur."La Scoala Gimnaziala Sintereag a avut loc dotarea salilor de clasa cu aparatura IT moderna, prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Aceasta initiativa are ca scop imbunatatirea procesului educational si facilitarea accesului la resurse digitale pentru elevi si cadre didactice. In urma acestui demers, toate salile de clasa sunt acum echipate cu Display ... citește toată știrea