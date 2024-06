Sambata si duminica vor fi eliberate acte de identitate persoanelor cu drept de vot! Vezi programul!

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Bistrita-Nasaud informeaza cetatenii judetului ca in scopul asigurarii cadrului necesar desfasurarii in conditii optime a procesului electoral pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European, respectiv a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale, din data de 9 iunie 2024, Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor din judet vor adapta programul de lucru cu ... citește toată știrea