Sangeorz-Bai intre traditie si contemporan - 27 august 2022!

Zilele trecute, intr-o splendida zi de sambata, la Sangeorz-Bai s-a desfasurat evenimentul "Sangeorz-Bai intre traditie si contemporan", in doua parti. Organizatori: Proiectul S.O.S. (SATUL-ORASUL-STAEsIUNEA) AQUA PRIMUS SANGEORZ - BAI in colaborare cu Primaria Sangeorz Bai.Evenimentul a coincis in mod fericit cu Zilele orasului Sangeorz-Bai, atragand un numar mare de participanti, atat sangeorzeni interesati de dezvoltare locala, cat si turisti veniti sa se bucure de atmosfera ultimelor zile ... citeste toata stirea