Sangeorzu Nou - satul cu 1000 de suflete in care primavara a sosit mai devreme

Pe DJ 151 ajung in Sangeorzu Nou, desi puteam sa trec dealul prin Tonciu, admirand o zona cu vii si livezi ce dau in floare. Opresc in fata caminului cultural si il intreb pe primul om intalnit in cale: "Unde e centrul satului?". "Apai, draga domnule, noi am zis ca-i aici, dar, zic io, ca se va muta mai sus de cand pe ulitele noastre se lucreaza, se fac asa cum ii asfaltul asta. Si aici, ii un centru, vedeti caminul, langa el mai nou o capela, apoi magazine. Dar si sus, mai pe deal, o sa fie ... citește toată știrea