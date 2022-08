Saptamana centurilor pentru sportivii de la PFG Bistrita! Felicitari Lutaniuc Sebastian si Paul Danci !

Aseara Lutaniuc Sebastian, in cel mai important meci al carierei sale, a reusit sa iasa glorios dupa 5 reprize de foc impotriva experimentatului Munteanu Marius, oferind un show de zile mari pentru publicul satmarean.La fel, colegul sau, Paul Danci, acum cateva zile a reusit sa castige la Baia Mare o centura, intr-o gala semi-pro, fiind a 3-a pe care a cucerit-o in cariera sa, la doar 17 ani." Dupa un palmarez foarte frumos in competitiile de amatori si numeroase meciuri in galele ... citeste toata stirea