Sapte personalitati au primit Titlul de "Cetatean de Onoare al Judetului Bistrita-Nasaud", in semn de pretuire pentru realizarile remarcabile

Cea de a IX-a editie a ceremoniei de acordare a titlurilor de "Cetatean de Onoare al judetului Bistrita-Nasaud" a avut loc, in premiera, la Domeniul Transilvania, in cadru unui eveniment care a celebrat valorilor si traditiile care ne definesc, dupa cum remarca presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Emil Radu Moldovan, gazda reuniunii."Prin acest eveniment aflat la editia a IX-A, avem bucuria sa ne aratam recunostinta fata de fiecare dintre d-voastra - oameni ce puneti inima in ... citește toată știrea