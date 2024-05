Sapte zone predispuse abandonului de deseuri, supravegheate video in judet! Amenzi pentru doua persoane din Mires

Orice persoana care abandoneaza deseuri in natura risca sa fie amendata! Iar amenzile nu sunt mici! Camerele de supraveghere instalate de inspectorii Corpului de Control al ADI Deseuri Bistrita-Nasaud in zonele predispuse abandonului de deseuri in natura au surpins 2 persoane din Mires, Comuna Chiuza care au abandonat deseuri pe drumul comunal care face legatura cu localitatea Perisor. In cadrul parteneriatului cu Inspectoratul Judetean de Politie Bistrita-Nasaud, s-au trimis probele, s-au ... citește toată știrea