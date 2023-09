Duminica, 10 septembrie 2023, satul Fiad, din comuna Telciu a fost in sarbatoare, datorata aniversarii a 73 de ani de la infiintarea satului, de cand s-a facut o noua numerotare a caselor, in urma hotararii Consiliului Local din 10 septembrie 1950.Initiativa si organizarea acestei manifestari de suflet apartine ing. Valeriu Toderici, membru in Liga Scriitorilor Romani, Filiala Cluj, care si-a lasat casa din Cluj si a revenit pe locul amintirilor. In luna februarie a organizat sarbatoarea ... citeste toata stirea