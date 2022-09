Sarbatoarea cartii la Nasaud, cu prilejul lansarii cartilor semnate de Floarea Morar si Dorina Catarig

Vineri, la Casa de Cultura "Liviu Rebreanu" din Nasaud a avut loc o frumoasa sarbatoare a cartii, sub deviza Ligii Scriitorilor din Romania - "Intotdeauna pentru cultura sub puterea lui Dumnezeu", organizata de Primarie, Liga Scriitorilor si Casa de Cultura, cu implicarea directa a primarului Dorin Vlasin, Ioan Mititean, Ionut Nistor. In jur de 100 iubitori de carte au facut front comun de credinta si spiritualitate romaneasca, onorand ambitia, daruirea si munca scriitoarelor Floarea Morar si ... citeste toata stirea