Editeaza

Sase luni de la trecerea la Domnul a doamnei profesoare LUCREEsIA OCHIAN din Bistrita. Mesaj emotionant al nepoatei sale

Sursa: Rasunetul
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 07:39
17 citiri
Astazi se implinesc sase luni de la trecerea la Domnul a doamnei profesoare LUCREEsIA OCHIAN din Bistrita, mama, bunica, strabunica.

O vom pastra mereu in sufletele noastre.

Familia indurerata

Draga mea bunica ILY,

Bunica draga, ce mai faci? Gandul imi zboara des spre tine si parca as vrea sa vorbim. Sa povestim la o cafea, un ceai, o limonada, despre totul si nimic, despre ce se mai intampla cu noi si cu lumea, despre cum te simti si cum ma simt. Si cum tu esti dincolo de stele, vin spre ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Excelenta, performanta si perseverenta firmelor din Bistrita-Nasaud, recunoscute la Topul Judetean al Firmelor 2025
Topul Judetean al Firmelor a aniversat in acest an a 32-a editie, continuand traditia de a ...
Dr. Razvan Couti - "Medicul Anului" in cadrul Romanian Healthcare Awards 2025
O recunoastere binemeritata pentru dedicare, viziune si contributia sa la dezvoltarea unui sistem ...
Lucrarile de modernizare a DJ 162 Sanmihaiu de Campie-Visuia se vor finaliza luna viitoare!
Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Emil Radu Moldovan, anunta ca lucrarile de ...
ActualitateBusinessSportLife Show