Pentru administratia publica locala din comuna Lesu, 2023 este un an de final al unui exercitiu financiar european 2014-2020, cand orice comunitate trebuie sa-si inchida proiectele avute in implementare. Mai mult, orice primar doreste sa faca si alte proiecte pentru comunitate, dupa cum remarca primarul Sorin Avram."Trebuie sa inchidem sase proiecte cu finantare europeana care se afla in diferite stadii de executie, majoritatea in stadiul de depunere a transei finale. Pe drumul comunal, ... citeste toata stirea