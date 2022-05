Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Nasaud, gazda pentru oaspeti din Polonia, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia de Nord

In prima saptamana dupa vacanta de Paste, Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Nasaud a fost gazda mobilitatii C 2- mobilitate de invatare pentru elevii participanti in cadrul proiectului Erasmus + OPEN YOUR MIND TO NEW TECHNOLOGIES, cod de identificare 2020-1-PL01-KA229-081409. Membrii delegatiilor participante, profesori si elevi, au fost de la SzkoL,a Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistow w Czestochowie, POLONIA, coordonatorul proiectului impreuna cu partenerii PPMG "Acad. Nikola Obreshkov", ... citeste toata stirea