Saptamana trecuta, s-au derulat atelierele de vara AMmA-Kids 2023, ajunse la a doua editie. In prima zi, in seninul diminetii ne-am pus la punct planul de actiune si am hotarat ca inceputul va fi in "Culorile vacantei" (Ziua Artei - forme, culori si valori: desene pe asfalt, pictura pe pietre). Deci, a fost prima zi!A doua zi a fost a explorarilor in natura-Ziua Naturii. Dimineata a inceput cu ceata pe vai, dupa ploaia de peste noapte, si apoi, spre norocul nostru, cerul s-a limpezit si ... citeste toata stirea