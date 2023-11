Scrisoare deschisa adresata Primariei Feldru,In atentia domnului primar Grigore Esiolan si a domnului viceprimar Danut Neamti,Cu ingrijorare am luat la cunostinta de actiunea care ati desfasurat-o marti, 21 noiembrie in cimitirul ortodox din Nepos cand sub pretextul unei imprejmuiri cu gard ati profanat mormintele parintilor Vararii pentru a improprietarii pe numitul Palage Grigore cu o suprafata de 5 ari de teren pe care nu o are in posesie! Mai mult de atat, nu ati respectat nici schita ... citeste toata stirea