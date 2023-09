Secretarul de stat Monica Sasarman de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca peste 187 milioane lei vor veni in judet in investitii de construire sau extindere a retelelor de alimentare cu gaze naturale. Potrivit oficialului guvernamental, Ordinul de ministru pentru alocarea sumelor pe obiective de investitii a plecat de la Ministerul Dezvoltarii si este acum la Ministerul Energiei, iar in perioada imediat urmatoare ar ... citeste toata stirea