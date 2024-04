Secretarul de stat Monica Sasarman: Am pus pe masa specialistilor problemele administratiilor publice locale in derularea achizitiilor publice! Este necesara reevaluarea cadrului legislativ!

Reuniunea Comitetului Interministerial pentru Achizitii Publice 2023- 2027 s-a desfasurat astazi la Palatul Victoria, in coordonarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice.Ordinea de zi a cuprins o tematica complexa: Stadiul implementarii Strategiei Nationale in domeniul achizitiei publice 2023- 2027, Raportul de progres privind implementarea SNAP, recomandarile privind achizitiile publice propuse de Secretariatul OCDE care urmeaza a fi incluse in Raportul de evaluare a Romaniei din ... citește toată știrea