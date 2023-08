Secretarul de stat Monica Sasarman de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca la nivelul judetului Bistrita-Nasaud se va constitui un grup de lucru in vederea accesarii fondurilor europene prin Programul Interreg Europe, cu un buget de peste 370 milioane euro. Oficialul guvernamental a avut-o alaturi, in cadrul intalnirii cu presa, pe prof. Carmen Nagy de la Liceul Tehnologic Agricol Bistrita, care va fi voluntar in ... citeste toata stirea