Secretarul de stat Monica Sasarman: Lechinta nu este doar o comuna, este un brand national!

Secretarul de stat Monica Sasarman de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, considera ca Lechinta este mai mult decat o comuna, este un brand national, prin produsele care au facut-o cunoscuta la nivel national si international."Sunt pentru prima data in mijlocul dumneavoastra la o astfel de sarbatoare. Intotdeauna am spus ca Lechinta nu este doar o comuna, Lechinta este un brand national si am sa va spun de ce, pentru ca toate produsele pe care dumneavoastra le-ati ... citește toată știrea