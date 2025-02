Secretarul de stat Monica Sasarman: Ministerul Dezvoltarii a virat 29 milioane lei pentru investitii din judet, finantate prin PNDL, PNRR si "Anghel Saligny"

La finalul saptamanii, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a decontat facturi in valoare totala de aproximativ 29 milioane lei pentru obiective de investitii din Bistrita-Nasaud, finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala, Planul National de Redresare si Rezilienta si Programul National de Investitii "Anghel Saligny"."Sunt proiecte importante pentru dezvoltarea comunitatilor locale, in infrastructura rutiera, retele de apa si canalizare, in ... citește toată știrea