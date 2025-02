Secretarul de stat Monica Sasarman: Sume importante decontate de Ministerul Dezvoltarii pentru proiecte finantate prin PNRR in judetul Bistrita-Nasaud!

De la inceputul anului, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a decontat facturi in valoare de peste 2,2 milioane lei pentru obiective de investitii din judetul nostru, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit secretarului de stat Monica Sasarman, se are in vedere sustinerea beneficiarilor acestor proiecte - administratii judetene si locale - pentru continuarea si finalizarea acestor investitii.Astfel, pentru Componenta C 5 - ... citește toată știrea