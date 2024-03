Secretarul de stat Monica Sasarman: Vesti bune pentru comunitatile din Tiha Bargaului, Josenii Bargaului si Livezile!

Monica Sasarman, secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a anuntat ca, in 2023, CNI a lansat procedurile de achizitie publica pentru 508 obiective de investitii, cu o valoare de 5,7 miliarde lei. Este vorba despre investitii in crese, sali de sport, scoli, gradinite."In judetul Bistrita-Nasaud, la nivelul anului 2023, am avut obiective de investitii cu o valoare de 116.626.050 lei. Aceasta suma se adauga la sumele deja investite in judetul ... citește toată știrea