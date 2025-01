Sediu nou pentru Primaria Sieu, cu bani de la Guvern

Primaria Sieu va avea un nou sediu, printr-un proiect finantat de Compania Nationala de Investitii, cu o valoare de peste 5 milioane de lei, au mentionat primarul Ionut Cifor si secretarul de stat Monica Sasarman."Este un obiectiv la care am muncit de peste 5 ani de zile. Este vorba de construirea unui sediu de primarie nou. Vechiul sediu este intr-o stare destul de degradata, am zis ca a venit si timpul ca sa fie realizat unul nou. Am gasit finantare. Va fi construit vizavi de sediul ... citește toată știrea