Sediul central al Primariei Bistrita, eficientizat energetic cu fonduri prin PNRR

Ministerul Dezvoltarii finanteaza 503 noi investitii, in 358 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) - anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Ministrul a subliniat ca, in urmatoarea perioada, vor fi publicate si alte investitii care vor primi finantare din PNRR, pe masura ce unitatile administrativ-teritoriale vor raspunde solicitarilor de clarificari trimise de minister.Lista proiectelor finantate, in valoare totala de 2.095.503.540,46 lei, a ... citeste toata stirea