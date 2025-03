Senatorul Cristian Nicula: Prima agentie a Uniunii Europene cu sediul in Romania

In aceasta saptamana, Senatul Romaniei a aprobat legea pentru ratificarea Acordului de sediu al Centrului European de Competente in Securitate Cibernetica (ECCC), declara senatorul Mircea Cristian Nicula, membru al Comisiei pentru invatamant, stiinta si inovare.Potrivit acestuia, Romania va gazdui prima agentie europeana, iar "prezenta acestui sediu in tara noastra ne plaseaza in prima linie a apararii digitale europene"."Acest centru va atrage investitii ... citește toată știrea