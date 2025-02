Senatorul Cristian Nicula: Responsabilitatea noastra este sa luam cele mai bune decizii pentru Romania!

Senatorul Mircea Cristian Nicula a participat, in cadrul sedintei Grupului PSD din Senatul Romaniei, la o dezbatere ampla si constructiva asupra initiativelor legislative aflate pe ordinea de zi.Potrivit parlamentarului bistritean, vicelider al Grupului parlamentar al PSD, fiecare proiect de lege analizat are un impact direct asupra cetatenilor si dezvoltarii tarii. "Responsabilitatea noastra este sa luam cele mai bune decizii pentru Romania. Am discutat solutii concrete pentru imbunatatirea ... citește toată știrea