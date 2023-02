Senatorul Ioan Denes: Pentru a deveni independenta energetic, Romania are nevoie de finantari pentru hidrocentralele care au fost incepute si nu sunt finalizate!

Senatorul Ioan Denes a intervenit, in plenul Senatului, pentru a sustine necesitatea adoptarii ordonantei de urgenta prin care se aproba finantarea lucrarilor la 10 hidrocentrale si o termocentrala."Vreau sa va spun cateva lucruri despre aceasta ordonanta si am sa incep cu o realitate pe care o spun specialistii, cum ca Romania detine 65% din rezervele de apa din Europa. Intrebarea pe care eu am pus-o atunci cand am avut sedinta comisiilor reunite si pe care o reiterez este urmatoarea: exista ... citeste toata stirea