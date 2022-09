Seniorii Nasaudului, asociatia care va promova activitati pentru comunitatea locala

A avut loc prima sedinta de lucru a Asociatiei nou infiintate in cadrul Centrului de zi pentru persoane varstnice Nasaud. Asociatia poarta denumirea "Seniorii Nasaudului" si este infiintata in scopul de a contribui prin orice cai legale si morale, la imbunatatirea calitatii vietii unor persoane aflate in dificultate, in special dar nu exclusiv, persoane varstnice.Misiunea asociatiei este aceea de a oferi sprijin si de a promova drepturile fundamentale ale persoanelor defavorizate, in special ... citeste toata stirea