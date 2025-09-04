Editeaza

Sindicalistii din Educatie au pichetat Institutia Prefectului. Festivitatile de deschidere a anului scolar, sub semnul incertitudinii

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 16:31
Peste 100 de dascali - membri ai Uniunii Judetene a Sindicatelor Libere din Invatamant Bistrita - Nasaud (UJSLI BN) - au pichetat Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud pentru a-si arata dezacordul fata de masurile luate de Guvernul Bolojan in domeniul educatiei. Cadre didactice din municipiul Bistrita, dar si din comune precum Sant, Teaca, Petru Rares si lista ar putea continua, au venit sa traga un semnal de alarma cu privire la masurile deja luate - cresterea normei didactice, comasarea ...citește toată știrea

