Social-democratii isi aleg conducerea judeteana pe 1 octombrie. PSD Bistrita isi va desemna liderul in 2023!l

Deputatul social-democrat Daniel Suciu a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in data de 1 octombrie va avea loc Conferinta de alegeri a Organizatiei Judetene a PSD Bistrita-Nasaud. Membrii Organizatiei PSD B-N care indeplinesc conditiile statutare si doresc sa faca parte din conducerea organizatiei sunt asteptati pentru depunerea candidaturilor, la sediul partidului, pana in data de 28 septembrie, ora 12. Pentru depunerea candidaturii este nevoie de o declaratie de candidat, un CV ... citeste toata stirea