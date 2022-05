La data de 20 mai a.c., in jurul orei 01.00, un echipaj din cadrul Biroului de Ordine Publica Bistrita a depistat si oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe strada Petru Maior din Bistrita."La volan a fost identificat un barbat in varsta de 35 de ani, din Budacu de Sus, iar in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca acesta consumase alcool.Politistii ... citeste toata stirea