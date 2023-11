In seara de 20 noiembrie a.c., politistii din Sangeorz-Bai au oprit pentru control un autovehicul care se deplasa haotic, pe Drumul National 17D, intre Sangeorz-Bai si Ilva Mica.Autoturismul a fost oprit pentru verificari, iar la volan a fost identificat un barbat de 39 de ani, din Sangeorz-Bai. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 1,33 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i s-au prelevat doua mostre biologice in ... citeste toata stirea