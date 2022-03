Solidaritate! 40 de copii si adulti din Ucraina au ajuns in Tabara Speranta din Herina

Primii 40 de de copii si adulti din Ucraina au ajuns in aceasta noapte in Tabara Speranta din localitatea Herina, comuna Galatii Bistritei. De altfel, vicepresedintele Fundatiei Golgotha, Ioan Ardelean, anuntase autoritatile despre venirea grupului de refugiati, fiind asteptati 60 de copii si sase adulti.Primarul comunei Galatii Bistritei, Vasile Vermesan, ne-a precizat ca autoritatile locale vor suporta costurile de incalzire ale cladirii. "Am asigurat lemnele necesare, de trei zile se face ... citeste toata stirea