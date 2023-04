USR prezinta un set de cinci solutii corecte pentru oprirea scumpirilor, in contextul discutiilor despre scaderea incasarilor si gaura de 20 de miliarde facuta de PSD si PNL in bugetul de stat.Presedintele USR Catalin Drula le propune liderilor PSD-PNL sa inceapa taierile cu clientela de partid, abonata la pensii speciale si privilegii."Domnii Ciolacu si Ciuca se agita zilele acestea cu un proiect de ordonanta de taieri si au inceput sa vorbeasca si despre austeritate. Am o idee buna pentru ... citeste toata stirea