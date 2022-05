Specialistii ADR Nord-Vest, in vizita de lucru la proiectele cu finantare europeana din orasul Sangeorz-Bai

reprezentanti ai Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest au efectuat o vizita de lucru, la propunerea administratiie locale din Sangeorz-Bai, cu scopul de a dezbate numeroasele proiecte aflate in curs de implementare, de a urmari modul in care acestea se deruleaza, de a identifica problemele aparute in desfasurarea lucrarilor, de a propune solutii in rezolvarea lor, dar si de a dezbate subiecte noi ce vizeaza propunerile de proiecte la nivel de oras, in ample domenii si in vederea ... citeste toata stirea