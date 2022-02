Sprijin si asistenta umanitara de la Guvern pentru persoanele care provin din Ucraina si care nu cer azil!

Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statul roman cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina. Fondurile vor fi asigurate de la bugetul de stat.Cetatenii straini sau apatrizii aflati in situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina si intra in Romania si care nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr. 122/2006 privind ... citeste toata stirea