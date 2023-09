Activitatile desfasurate in anul scolar 2022-2023 de grupa de Scriere creativa 5-8 (SC58) de la Centrul Judetean de Excelenta s-au finalizat cu aparitia volumului "STAC - Sentiment, Text, Alteritate, Creativitate" oferit micilor scriitori in dar, vineri, 15 septembrie, in cadrul unei intalniri emotionante, intalnire gazduita de Biblioteca Judeteana Bistrita-Nasaud in Clubul Cosbook.Programat pentru ora 15.00, evenimentul a fost dedicat micilor scriitori (elevii de la grupa de excelenta) si ... citeste toata stirea