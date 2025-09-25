Editeaza

Start in concursul "Reciclezi pentru viitorul tau!" in sase scoli din judet!

Sursa: Rasunetul
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 07:36
O activitate foarte indragita de elevii nostrii, concursul - RECICLEZI PENTRU VIITORUL TAU - a ajuns la editia a 8-a! Elevii de la primele 6 scoli din noua editie de concurs s-au bucurat sa intre in concursul in care toata lumea castiga:
bicicleta pentru cel mai implicat elev,
10 seturi de boxe wireless
10 seturi de casti audio pentru cei mai harnici elevi ,
o comunitate locala mai curata si un mediu incojurator respectat de toata lumea.

Scoala Gimnaziala "Grigore Herinean" din Galatii

