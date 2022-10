Statiunea turistica Baile Figa, recunoscuta ca membru in Ruta Cultural Turistica a Destinatiilor Europene de Excelenta (EDEN) din Romania

Statiunea turistica Baile Figa a fost inclusa oficial in Ruta Destinatiilor Europene de Excelenta (EDEN) din Romania, in cadrul intrunirii Destinatiilor EDEN.Evenimentul a avut loc in data de 27 septembrie 2022, la Targu Jiu, cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului. Totodata au fost lansate cele doua rute cultural-turistice recunoscute de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului ca fiind dezvoltate pe plan national, si anume: Ruta destinatiilor turistice din Romania premiate de Federatia ... citeste toata stirea