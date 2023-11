Pasiunea cititului pentru creatorul literar Stefan Ghioc a fost o incercare placuta inca din copilarie, cand nici televizorul si nici tehnica de astazi nu-l impiedicau sa se aplece si sa intarzie cu folos asupra cartilor care-i cadeau in mana. Ca adolescent pasionat de citit, constata cu usurinta cat farmec are in viata lui, literatura rusa, engleza, franceza sau italiana pe care o compara din cand in cand cu cea romaneasca. Editura Cartea pentru toti i-a usurat mult accesul spre literatura ... citeste toata stirea