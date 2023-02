Stefanistii te intreaba, tu ce carte alegi de Ziua Nationala a Lecturii?

Incepand cu anul scolar 2021-2022, elevii din Romania sarbatoresc pe 15 februarie Ziua Nationala a Lecturii. Conform Eurostat, in anul 2020 doar 6,2% dintre romani citeau carti, astfel ne situam pe ultimul loc in Europa. Scopul acestui eveniment este de a incuraja lectura in randul populatiei, sprijiniti fiind de institutii publice cu responsabilitate in domeniul educatiei si a culturii.In acest context, rolul scolii devine esential in dezvoltarea placerii pentru lectura in randul copiilor. ... citeste toata stirea