Stelian Dolha: Facem publice numele operatorilor economici cu probleme, pe buna dreptate! Lumea trebuie sa stie, lucrurile se remediaza mai repede

Stelian Dolha, comisar sef adjunct la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bistrita-Nasaud, a declarat, in cadrul Colegiului Prefectural, ca numele societatilor comerciale unde sunt depistate nereguli sunt facute publice in baza unui ordin al presedintelui ANPC, asta pentru ca opinia publica trebuie sa stie care sunt problemele in domeniu, dar si unde apar deficiente. Potrivit acestuia, lucrurile se remediaza mai repede. Mai mult, operatorii economici au afirmat ca sunt dispuse ...