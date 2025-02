Stelian Dolha, numit in functia de subprefect al judetului Bistrita-Nasaud

Prin hotarare de Guvern, Stelian Dolha a fost numit astazi in functia de subprefect al judetului Bistrita-Nasaud. De asemnea,Eugen-Dicones Curteanu a fost eiberat din aceasta functie pe care o detinea din septembrie 2024.***Stelian Dolha a detinut, din martie 2022, functia de comisar sef adjunct al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Bistrita-Nasaud, in urma sustinerii unui concurs.Stelian Dolha (n. 19.04.1970) a fost prefect a juetului, fiind numit in decembrie 2019. ... citește toată știrea